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23:08, 13 апреля 2023Мир

США допустили использование активов России для восстановления Украины

Нуланд допустила, что США используют замороженные активы России для восстановления Украины
Виктория Нуланд

Виктория Нуланд. Фото: Yiannis Kourtoglou / Reuters

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила, что Вашингтон сможет использовать активы России, замороженные в иностранных банках, для восстановления Украины. Ее слова передает РИА Новости.

«При поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию противозаконных активов, изъятых у российских олигархов для оказания помощи и восстановления Украины», — рассказала Нуланд. Она напомнила, что в феврале США объявили о выделении первого транша в размере 5,4 миллиона долларов, также планируются и другие, в которые могут войти замороженные активы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все здания на Украине будут отстроены, и в стране не останется руин. В связи с этим он обратился с призывом направлять Киеву замороженные по всему миру российские активы.

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Марина Совина
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