США допустили использование активов России для восстановления Украины

Нуланд допустила, что США используют замороженные активы России для восстановления Украины

Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд допустила, что Вашингтон сможет использовать активы России, замороженные в иностранных банках, для восстановления Украины. Ее слова передает РИА Новости.

«При поддержке Конгресса США министерство юстиции получило новые полномочия по использованию противозаконных активов, изъятых у российских олигархов для оказания помощи и восстановления Украины», — рассказала Нуланд. Она напомнила, что в феврале США объявили о выделении первого транша в размере 5,4 миллиона долларов, также планируются и другие, в которые могут войти замороженные активы Центрального банка России на сумму 300 миллиардов долларов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что все здания на Украине будут отстроены, и в стране не останется руин. В связи с этим он обратился с призывом направлять Киеву замороженные по всему миру российские активы.