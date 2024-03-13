Путин отменил национализацию Danone

Владимир Путин отменил передачу Danone под российское госуправление

Президент России Владимир Путин отменил национализацию активов Danone и их передачу под российское госуправление. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

Ранее источники Financial Times (FT) сообщали, что руководство французского концерна собирались продать бизнес молочной компании «Вамин Татарстан», которая принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову. Бизнесмен вошел в совет директоров Life & Nutrition (переименованная «дочка» Danone в России) после того, как ее возглавил зампредседателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев. «Вамин» была согласна выплатить 17,7 миллиарда рублей (191,5 миллиона долларов) за получение контроля над российским бизнесом Danone.

Доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества после соответствующего указа президента России Владимира Путина в июле 2023 года. По данным FT, обязанности гендиректора компании продолжал неофициально исполнять Чарли Каппетти, который занимал этот пост с 2017 года. Он и прочие топ-менеджеры компании поддерживают регулярные контакты с головным офисом Danone в Париже, чтобы обеспечить бесперебойную работу предприятий.

Владимир Путин ранее заявлял, что передача во временное управление иностранных активов — «не отъем собственности». По его словам, Россия настроена дружелюбно к зарубежным компаниям, которые хотят продолжать работать в стране.