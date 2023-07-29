Путин объяснил передачу иностранных активов во временное управление

Путин: новых решений о передаче во временное управление иностранных активов нет

Президент России Владимир Путин заявил, что новых решений о передаче во временное управление иностранных активов не намечается. Его слова приводит ТАСС.

«Предыдущие [решения] — не отъем собственности», — объяснил российский глава.

Также Путин отметил, что Россия настроена дружелюбно к иностранным компаниям, которые хотят работать в стране.

Накануне Bloomberg предупредил, что западные компании, имеющие бизнес в России, рискуют потерять все активы и инвестиции в стране. Опасения обострились после того, как президент поручил передать местные активы Danone и «Балтики» под контроль государства.