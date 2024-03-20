Названы возможные покупатели активов Danone в России

«Ведомости»: в покупке активов Danone в России заинтересована «Вамин Татарстан»

Договоренность о продаже компании Health & Nutrition (ранее «Danone Россия», бывшее подразделение французской корпорации Danone) российским инвесторам к настоящему времени уже достигнута. В ее покупке заинтересованы «Вамин Татарстан» и замглавы правительства Чечни Якуб Закриев, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

Близкий к компании собеседник уточнил, что покупатели собираются заплатить за российские активы Danone в равных долях — по 50 процентов. Однако, по его мнению, компанию Health & Nutrition вряд ли позволят «разделить пополам». «Вопрос уже решен. Но на бумаге, то есть официально, компанию вряд ли разделят пополам», — заключил он.

В свою очередь, другой источник добавил, что в ходе переговоров французская сторона была вынуждена серьезно уступить покупателям в стоимости актива. Представители Danone и Health & Nutrition не стали раскрывать подробности возможной сделки, в «Вамин Татарстане» заявили, что «официальной информации (по поводу подробностей продажи активов — прим. «Ленты.ру») нет».

Доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества в июле 2023 года после соответствующего указа президента РФ Владимира Путина. Однако в середине марта 2024-го глава государства отменил передачу Danone под российское госуправление. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил подобное решение «соображениями целесообразности».

