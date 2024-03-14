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12:47, 14 марта 2024Экономика

В Кремле прокомментировали отмену национализации Danone

Песков: временное госуправление активами Danone отменили из целесообразности

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Временное государственное управление активами французской Danone в России отменили по соображениям целесообразности. Так указ президента страны Владимира Путина, который отменяет национализацию бизнеса и его передачу Росимуществу прокомментировал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

По словам представителя Кремля, в каждой подобной ситуации взвешиваются все факторы и условия, поэтому говорить об аналогичных решениях в сторону иных зарубежных компаний пока не стоит.

«Каждое решение — это отдельная ситуация, связано с такой целесообразностью», — пояснил Песков.

Вечером 13 марта стало известно, что Владимир Путин отменил национализацию активов Danone и их передачу под российское госуправление. Указ признал утратившим силу часть документа от 2023 года, когда акции АО «Данон Россия», принадлежащие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон Трейд», были переданы во временное управление Росимущества.

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Иностранные доли в АО «Данон Россия» и ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» были переданы во временное управление Росимущества указом президента России Владимира Путина в середине июля. Позже генеральным директором «Данон Россия» был назначен Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики. Вскоре компанию переименовали в Heаlth & Nutrition (H&N).

Ранее источники Financial Times (FT) сообщали, что руководство французского концерна собирались продать бизнес молочной компании «Вамин Татарстан», которая принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову. Последний входит в число топ-менеджеров бывшей российской «дочки» Danone.

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