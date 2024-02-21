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10:11, 21 февраля 2024Экономика

Назван возможный покупатель российских активов Danone

FT: Danone хочет продать бизнес в РФ компании «Вамин» из Татарстана

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Руководство французской Danone, российские активы которой были переданы Росимуществу, собирается продать их молочной компании «Вамин Татарстан». Об этом сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что «Вамин Татарстан» принадлежит 29-летнему Минтимеру Мингазову. Летом 2023 года он вошел в совет директоров Life & Nutrition (переименованная дочерняя компания Danone в России). Назначение Мингазов получил после того, как компанию возглавил заместитель председателя правительства Чечни и министр сельского хозяйства республики Якуб Закриев.

Как утверждает FT, директор принадлежащей «Вамину» компании Айрат Мухамадеев сообщил в письме министру сельского хозяйства России Дмитрию Патрушеву, что ее руководство согласилось выплатить 17,7 миллиарда рублей (191,5 миллиона долларов) за получение контроля над российским бизнесом Danone. При этом значительная часть (7,7 миллиарда рублей) должна будет пойти на обслуживание долга в российском бизнесе, а оставшаяся сумма — на оплату доли Danone в компании.

О начале процесса передачи российского бизнеса Danone стало известно в октябре 2022 года. В числе претендентов на ее активы в разное время назывались «Русагро», «Черкизово», «Аграрта», ЭкоНива», «Агрокомплекс имени Ткачева» и другие агрохолдинги. В июле 2023 года доли иностранных компаний в российской «дочке» Danone перешли под временное управление Росимущества после соответствующего указа президента России Владимира Путина.

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      Анатолий Акулов
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