Российская «дочка» Danone получила новый логотип

Российское подразделение Danone официально сменило название на «Эйч энд Эн»

Бывшая российская «дочка» французской компании Danone официально сменила название на «Эйч энд Эн». Об этом со ссылкой и данные из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сообщают РИА Новости.

Согласно выписке из реестра, логистическое подразделение компании ООО «Данон трейд» с 12 сентября называется «Эйч энд Эн Трейд» с 12 сентября, основная компания, АО «Эйч энд Эн», получила новое имя 20 сентября.

При этом «Эйч энд Эн» также начала использовать новый логотип, который появился на письме фирмы контрагентам. В нем используется англоязычная версия обновленного названия — Heаlth & Nutrition (H&N). Компания сохранила прежние корпоративные цвета Danone, белый и синий, а красную линию под прошлым названием заменили на зеленый листок над знаком «&». На данный момент неизвестно, зарегистрирован ли логотип в Роспатенте.

О планах компании сменить название стало известно в августе. «Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия". (...) Новое наименование (...) Акционерное общество "Эйч энд Эн"», — говорилось в письме фирмы контрагентам.

Иностранные доли в АО «Данон Россия» и ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» были переданы во временное управление Росимуществу указом президента России Владимира Путина в середине июля. Позже генеральным директором «Данон Россия» был назначен Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики.