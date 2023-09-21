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11:50, 21 сентября 2023Экономика

Российская «дочка» Danone получила новый логотип

Российское подразделение Danone официально сменило название на «Эйч энд Эн»

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости

Бывшая российская «дочка» французской компании Danone официально сменила название на «Эйч энд Эн». Об этом со ссылкой и данные из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ) сообщают РИА Новости.

Согласно выписке из реестра, логистическое подразделение компании ООО «Данон трейд» с 12 сентября называется «Эйч энд Эн Трейд» с 12 сентября, основная компания, АО «Эйч энд Эн», получила новое имя 20 сентября.

При этом «Эйч энд Эн» также начала использовать новый логотип, который появился на письме фирмы контрагентам. В нем используется англоязычная версия обновленного названия — Heаlth & Nutrition (H&N). Компания сохранила прежние корпоративные цвета Danone, белый и синий, а красную линию под прошлым названием заменили на зеленый листок над знаком «&». На данный момент неизвестно, зарегистрирован ли логотип в Роспатенте.

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О планах компании сменить название стало известно в августе. «Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия". (...) Новое наименование (...) Акционерное общество "Эйч энд Эн"», — говорилось в письме фирмы контрагентам.

Иностранные доли в АО «Данон Россия» и ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» были переданы во временное управление Росимуществу указом президента России Владимира Путина в середине июля. Позже генеральным директором «Данон Россия» был назначен Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики.

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