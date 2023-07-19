Гендиректором «Данон Россия» назначили министра сельского хозяйства Чечни

Зампред правительства Чечни Якуб Закриев назначен главой российского подразделения Danone

Генеральным директором АО «Данон Россия» — дочерней компании французской корпорации Danone — стал Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики. Соответствующая запись появилась в базе «СПАРК-Интерфакс».

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев отметил, что Закриев имеет огромный опыт работы на самых ответственных должностях в Чечне. В частности, он был мэром Грозного и руководителем администрации главы и правительства республики.

16 июля президент России Владимир Путин подписал указ о переходе долей иностранных владельцев в компании Danone и пивоваренной компании «Балтика» во временное управление России. Согласно документу, доли в ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» и акции АО «Данон Россия» передаются Росимуществу.

Президентом «Балтики» стал бизнесмен Таймураз Боллоев. Ранее он возглавлял предприятие в 1991-2004 годах на постах гендиректора, а затем президента компании.

В октябре 2022 года Danone объявила о намерении уйти с российского рынка. Инвесторам предложили выкупить от 75 процентов бизнеса при условии возможности обратного выкупа актива.

В свою очередь, датская корпорация Carlsberg Group, в которую входит «Балтика», объявила об уходе с российского рынка в марте прошлого года.