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09:31, 14 октября 2022Экономика

Danone объявила об уходе из России

Danone отказалась от производства молочных и растительных продуктов в России

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Французская продовольственная компания Danone объявила о намерении отказаться от своего подразделения по производству молочных и растительных продуктов в России. Как говорится в сообщении на официальном сайте производителя, списания в результате ухода с рынка составят до миллиарда евро.

В компании подчеркнули, что считают вариант передачи контроля над бизнесом Essential Dairy and Plant-based лучшим для обеспечения долгосрочной непрерывности местного бизнеса для своих сотрудников, потребителей и партнеров.

Danone в России представлен брендами «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Даниссимо», Danone, «Bio Баланс», «Актуаль», «Смешарики», Alpro, Bebelac, «Растишка», «Тема», Nutrilon, «Малютка», Evian. Компания приостановила инвестиционные проекты еще в марте, после ввода российских войск на территорию Украины, но собиралась сохранить производство продуктов питания.

В апреле источник Reuters указывал, что производитель все же думает над уходом с российского рынка. В конце месяца компания прекратила поставки продукции под брендами Evian и Alpro.

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Платон Щукин
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