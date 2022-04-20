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Danone решила прекратить часть поставок в Россию

Danone прекратила поставки продукции под брендами Evian и Alpro

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Компания Danone решила частично прекратить поставки в Россию, речь идет о продукции под брендами Evian и Alpro, говорится в отчетности компании. Предприятие решило «сфокусироваться на основных молочных продуктах, детском и лечебном питании».

Помимо этого, принято решение об остановке любых новых инвестиций, включая рекламу и промоакции. «Danone не получает наличных средств, дивидендов и прибыли в России и будет жертвовать всю полученную прибыль в стране гуманитарным организациям», — сообщили в компании.

Evian — минеральная вода, которую разливают во Франции. Под брендом Alrpo выпускают растительные заменители молока.

В начале апреля Reuters писало, что Danone задумалась о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине, однако собеседник издания пояснял, что окончательное решение еще не принято. Официально компания утверждала, что уходить с рынка полностью не планирует.

В 2021 году на Россию пришлось около 5 процентов мировой выручки компании. Danone владеет 13 заводами в России, количество персонала составляет 7 тысяч человек.

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Платон Щукин
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