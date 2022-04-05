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Danone задумался об уходе из России

Reuters сообщил о возможном уходе французской продовольственной компании Danone из России

Фото: Николай Хижняк / РИА Новости

Французская продовольственная компания Danone задумалась о приостановке деятельности в России в связи с ситуацией на Украине, сообщил Reuters анонимный источник. Вместе с тем собеседник издания подчеркнул, что окончательное решение еще не принято.

В начале марта корпорация заявила, что не планирует уходить с российского рынка. Источник Reuters объяснил, что Danone не хотела терять активы в стране и оставлять без работы своих сотрудников, а также заботилась об обеспечении россиян продуктами питания. Позже на фоне обострения геополитической обстановки французская компания решила приостановить инвестиционные проекты в России, продолжив производство молочной продукции и детской еды.

Компания опровергла информацию о возможном уходе из России, пишет ТАСС. «Позиция компании Danone в отношении ее деятельности в России не изменилась. Останавливать нашу деятельность в России и уходить с рынка мы не планируем. Наши приоритеты сейчас — безопасность наших сотрудников и обеспечение бесперебойной работы бизнеса», — заявил изданию представитель корпорации.

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В 2021 году на Россию пришлось около 5 процентов мировой выручки компании и менее 1 процента — на Украину. На данный момент Danone владеет 13 заводами в России, количество персонала составляет 7 тысяч человек. Производитель выпускает продукцию под такими брендами, как «Простоквашино», «Активиа», Actimel, «Растишка», «Тема», «Даниссимо», Danone, «Биобаланс», «Актуаль», «Смешарики» и другие.

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Софья Ермакова
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