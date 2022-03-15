В России заявили о нежелающих покидать страну западных брендах

Политолог Марков заявил, что западные бренды ушли из России из-за политического давления

Возвращение западных брендов в Россию зависит от сроков завершения спецоперации на Украине, считает политолог Сергей Марков в разговоре с «Лентой.ру». Он объяснил это тем, что ни одна корпорация не хотела уходить с российского рынка.

Французские компании, в том числе «Ашан», Danone, «Леруа Мерлен» и «Декатлон», не планируют прекращать работу в России, сказал глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье.

«Будут вопросы»

«В основном уход западных компаний связан именно с США и Великобританией, которые в действительности и являются странами, ведущими войну против России на территории Украины. Европейские страны стараются сократить цену своего участия в этом конфликте, на них нет такого сильного давления. Ни одна корпорация в действительности не хотела уходить с российского рынка», — считает Марков.

Политолог отметил, что у Штатов однозначно появятся вопросы к решению, принятому французскими компаниями, но на данный момент более значительными для руководства страны являются грядущие выборы, а не мнение США.

«У Штатов точно будут вопросы. Но большее значение имеют выборы президента Эммануэля Макрона, которые состоятся уже в апреле. Франция не любит американских марионеток, так что прогибаться под США для Макрона сейчас точно бессмысленно. Какой будет его политика после выборов, сказать сложно. Все будет зависеть от хода российской операции, от того, сколько будет погибших, какой окажется информационная повестка. В любом случае, чем быстрее закончится спецоперация, тем выше вероятность того, что французы останутся, а те, кто уже ушел, вернутся», — заключил политолог.

Политическая повестка вызвала закрытие или приостановку в России деятельности многих зарубежных брендов. Так, IKEA приостановила работу в России и Белоруссии. Шведским ретейлером управляет холдинговая компаний Ingka, которая также контролирует сеть торговых центров МЕГА.