«Ашан» и «Леруа Мерлен» приняли решение по работе в России

Французские компании «Ашан» и «Леруа Мерлен» продолжат работать в России

Французские компании, в том числе «Ашан», Danone, «Леруа Мерлен» и «Декатлон», не планируют прекращать работу в России, сказал глава Союза французских предпринимателей (MEDEF) Жоффруа Ру де Безье, передает РИА Новости.

Правительство Франции пока не просит закрывать французские компании в России, поэтому они приняли решение не уходить из страны. Во французских компаниях в России работают около 160 тысяч человек. Все сотрудники «должны питаться, получать зарплату», отметил де Безье.

На фоне ситуации на Украине многие компании решили уйти из России. Так, IKEA приостановила работу в России и Белоруссии. Шведским ретейлером управляет холдинговая компаний Ingka, которая также контролирует сеть торговых центров МЕГА.

Также «Макдоналдс» объявил о временной приостановке работы на российском рынке. Сроки возобновления работы не определены. Основатель российской сети «Теремок» Михаил Гончаров заявил, что успех «Макдоналдс» в России вряд ли возможно повторить, потому что компания работала над ним долгие годы, а отечественные рестораторы сравнимых возможностей не имеют.