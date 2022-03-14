Основатель «Теремка» усомнился в возможности повторить успех «Макдоналдс»

Основатель «Теремка» Гончаров усомнился в возможности повторить успех «Макдоналдс»

Повторить модель ведения бизнеса и успех «Макдоналдс» в России вряд ли возможно, потому что компания работала над ним долгие годы, а отечественные рестораторы сравнимых возможностей не имеют. Таким мнением с подписчиками поделился на своей странице в Facebook основатель российской сети «Теремок» Михаил Гончаров.

По его словам, американская сеть изначально, как бизнес, была спроектирована таким образом, чтобы работать по экстремально низким ценам. Гипотетическая «жадность» руководителей других сетей ни при чем, дело в самом подходе.

Гончаров подчеркнул, что разговоры о готовности «Теремка» занять место «Макдоналдса» лишены смысла, потому что российская сеть ему точно не конкурент. «Просто потому, что мы так, как они, делать не умеем. Ни технологически, ни с точки зрения менеджмента и маркетинга», — объяснил предприниматель.

Желающим ругать за это предпринимателей Гончаров предложил ругать и ученых, которые не создали в России свой iPhone. Он пояснил, что только невежды говорят о возможности создать и разработать все свое за два-три месяца или два-три года, а еще большие невежды уверены, что главное — это не жадничать и не воровать, и тогда все появится.

Одной из причин отставания основатель «Теремка» назвал слабую господдержку. По его данным, «Макдоналдс» получал в России значительно больше помощи. Чтобы хотя бы начать двигаться в этом направлении, Гончаров предложил отменить НДС для компаний с оборотом выше двух миллиардов рублей, снизить для них налог ЕСН до 15-20 процентов, а также продлить им кредиты и выделить инвестиционные деньги на развитие.

«Ведь вы же не думаете всерьез, что можно взять кредит под 25 процентов годовых, вложить миллиарды рублей в развитие, платить НДС 20 процентов и ЕСН 30 процентов и быть прибыльным?» — поинтересовался он у подписчиков.

«Макдоналдс» объявил о временной приостановке работы на российском рынке в связи с ситуацией на Украине. Сроки возобновления работы не определены, однако компания пока не расторгает договоры с арендодателями и не увольняет сотрудников, продолжая выплачивать им зарплату. Предполагалось, что все рестораны закроются 14 марта, однако часть из них продолжает работу до остановки производственных процессов, а некоторые заведения марки работают по франшизе и не связаны с головным офисом.