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В «Макдоналдсе» объяснили появление работающих после закрытия сети ресторанов

Часть ресторанов «Макдоналдс» продолжит работать до остановки производственных процессов

Фото: Сандурская Софья / АГН «Москва»

Сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» подтвердила приостановку работы в России с 14 марта. Там также объяснили появление работающих точек после закрытия, передает ТАСС.

Ранее Baza со ссылкой на источник сообщала, что все рестораны сети закроются 14 марта. Отмечалось, что в компании решили продолжить выплату зарплат всем работникам и не разрывать контракты с арендодателями помещений.

В сети ресторанов заявили, что продолжение работы части предприятий связано с постепенной остановкой производственных процессов — «Макдоналдс» во всех регионах России прекратит работать после их завершения.

О приостановке деятельности в России сеть ресторанов объявила 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине. Глава компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности «Макдоналдс» не позволяют «игнорировать бессмысленные человеческие страдания на Украине».

По данным источника ТАСС, рестораны сети быстрого питания могут возобновить работу через полтора месяца. Собеседник агентства утверждает, что «решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией», потребует времени.

В знак протеста против специальной операции по демилитаризации Украины более 230 международных компаний приостановили свою деятельность на территории России, подсчитала Йельская школа менеджмента. С 24 февраля зарубежные производители начали приостанавливать или прекращать свою работу в стране — среди них крупнейшие автоконцерны, производители одежды и техники, а также IT-гиганты и другие компании.

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Анастасия Шейкина
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