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Названа дата закрытия ресторанов «Макдоналдс» в России

Рестораны «Макдоналдс» в России закроются 14 марта

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Все рестораны «Макдоналдс» в России закроются 14 марта. Об этом сообщает Baza со ссылкой на источник.

Отмечается, что сеть приостановит работу на неопределенный срок, доставка из ресторанов также будет недоступна.

По данным источника издания, в компании решили продолжить выплату зарплат всем работникам и не разрывать контракты с арендодателями помещений.

О том, что сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» временно закроет все 850 ресторанов в России, сообщалось ранее. Компания при этом заявила, что 62 тысячи сотрудников сети продолжат получать зарплату в период приостановки всех операций корпорации на рынке.

«Макноналдс» 24 февраля также закрыл все рестораны на Украине на фоне российской спецоперации. Компания рассчитывает вновь открыть заведения в стране после нормализации ситуации.

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Варвара Кошечкина
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