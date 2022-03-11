Россиянам дали надежду на возвращение «Макдоналдс»

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о возможном сроке возобновления работы «Макдоналдс»

Рестораны сети быстрого питания «Макдоналдс», которые временно закроются в России с 14 марта, могут возобновить работу через полтора месяца. Такой возможный срок назвал источник ТАСС.

Ссылаясь на неназванных экспертов, собеседник агентства пояснил, что на «решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией» потребует времени. Источник дал россиянам надежду на возобновление работы сети и утончил, что временное закрытие может продлиться в среднем 45 дней. В самой компании при этом сроки возобновления работы не называли.

Ранее «Макдоналдс» подтвердил планы временно закрыть фирменные рестораны в России с 14 марта. В общей сложности в системе «Макдоналдс» в России задействованы 62 тысячи сотрудников, еще порядка 100 тысяч работают на предприятиях поставщиков. В компании намерены тратить до 50 миллионов долларов в месяц, чтобы поддержать их.

О приостановке деятельности в России сеть ресторанов объявила 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине.

Власти Москвы планируют выделить 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование для создания аналога американской сети. По мнению мэра столицы Сергея Собянина, российские сети быстрого питания могут заместить 250 ресторанов «Макдоналдс» всего за год.