Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Россиянам дали надежду на возвращение «Макдоналдс»

ТАСС со ссылкой на источник сообщил о возможном сроке возобновления работы «Макдоналдс»

Фото: Киселев Сергей / АГН «Москва»

Рестораны сети быстрого питания «Макдоналдс», которые временно закроются в России с 14 марта, могут возобновить работу через полтора месяца. Такой возможный срок назвал источник ТАСС.

Ссылаясь на неназванных экспертов, собеседник агентства пояснил, что на «решение такого рода проблем, которые возникли перед компанией» потребует времени. Источник дал россиянам надежду на возобновление работы сети и утончил, что временное закрытие может продлиться в среднем 45 дней. В самой компании при этом сроки возобновления работы не называли.

Ранее «Макдоналдс» подтвердил планы временно закрыть фирменные рестораны в России с 14 марта. В общей сложности в системе «Макдоналдс» в России задействованы 62 тысячи сотрудников, еще порядка 100 тысяч работают на предприятиях поставщиков. В компании намерены тратить до 50 миллионов долларов в месяц, чтобы поддержать их.

О приостановке деятельности в России сеть ресторанов объявила 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине.

Власти Москвы планируют выделить 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование для создания аналога американской сети. По мнению мэра столицы Сергея Собянина, российские сети быстрого питания могут заместить 250 ресторанов «Макдоналдс» всего за год.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Генпрокуратура потребовала признать Meta экстремистской организацией
Генпрокуратура потребовала ограничить доступ к Instagram
Жена Карпина опровергла информацию о предложениях тренеру от двух клубов РПЛ
На астероиде Рюгу обнаружили «кирпичики жизни»
Потери инфраструктуры Украины оценили в 119 миллиардов долларов
Россияне бросились скупать жилье в одной европейской стране
Порошенко заявил о единстве власти и оппозиции на Украине
Москвичи вспомнили российских конкурентов «Макдональдса»
Путин заявил о позитивной роли санкций для России
Еврокомиссия перевела Украине 300 миллионов евро
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.