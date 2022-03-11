«Макдоналдс» подтвердил дату остановки работы в России

McDonald’s подтвердил планы временно закрыть рестораны в России с 14 марта

Рестораны «Макдоналдс» остановят свою работу в России 14 марта, как и сообщалась ранее, но продолжат исполнять свои обязательства перед российскими сотрудниками, поставщиками и арендодателями. Такую информацию РИА Новости подтвердили в пресс-службе компании.

В общей сложности в системе «Макдоналдс» в России задействованы 62 тысячи сотрудников, еще порядка 100 тысяч работают на предприятиях поставщиков. В компании намерены тратить до 50 миллионов долларов в месяц, чтобы поддержать их.

Как пояснил представитель «Макдоналдс», забота о сотрудниках остается приоритетом компании, поэтому, несмотря на временное закрытие торговых залов, увольнений не планируется, а зарплата будет рассчитываться на основании среднемесячного годового дохода. Сохраняются и все льготы и гарантии, которая компания предоставляла сотрудникам. Договоры аренды пока не разрываются.

О приостановке деятельности в России сеть ресторанов объявила 8 марта. Причиной была названа ситуация на Украине. Глава компании Крис Кемпчински подчеркнул, что ценности «Макдоналдс» не позволяют «игнорировать бессмысленные человеческие страдания на Украине».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не переживать о судьбе «Макдоналдс» в России. По его мнению, россиян вполне могут достойно обслужить рестораны «У дяди Вани».

Конкуренты «Макдоналдс» в области быстрого питания Burger King и KFC также объявили об изменении характера работы в России. Первая сеть остановила всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказалась от планов по инвестициям. Владелец второй, компания Yum! Brands приостановила работу всех 70 ресторанов KFC, которые работают не по франшизе.