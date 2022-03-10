Burger King приостановит корпоративную поддержку российского рынка

Burger King заявил о приостановке поддержки рынка РФ, включая маркетинг и цепочку поставок

Американская компания сети ресторанов быстрого питания Burger King заявила, что приостановит корпоративную поддержку российского рынка. Соответствующее сообщение появилось в четверг, 10 марта, на официальном сайте компании.

«Burger King приостановил всю корпоративную поддержку российского рынка, включая маркетинг и цепочку поставок, а также отказал в одобрении инвестиций и расширения [сети]», — говорится в сообщении.

В пресс-релизе отмечается, что Burger King не имеет собственных ресторанов в России, они работают по франшизе. Также подчеркивается, что ранее компания обещала направить любую прибыль от франчайзинговых операций на гуманитарную помощь украинским беженцам. Также компания пожертвовала миллион долларов Управлению верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН), а также раздаст беженцам с Украины ваучеры на питание в сети на общую сумму в два миллиона долларов.

Ранее о приостановке инвестиционной деятельности на территории России объявила компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut. Также корпорация временно остановит работу 70 ресторанов KFC в России.

Остановила работу в России и сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». За несколько дней прекратят работу все 850 торговых точек, в которых работают 62 тысячи сотрудников. В компании пообещали сохранить им зарплату, однако на какой срок и в каком объеме, не уточняется.