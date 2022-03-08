Владелец KFC и Pizza Hut объявил о приостановке инвестиций в Россию

Компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявила о приостановке инвестиционной деятельности на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Это означает, что будут приостановлены все работы по открытию новых заведений сетей на территории России.

Компания связывает это решение с событиями на Украине, также там заявили о возможности введения дополнительных мер.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» объявила о закрытии всех заведений сети на время проходящей на Украине спецоперации по демилитаризации.