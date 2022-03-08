Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Владелец KFC и Pizza Hut объявил о приостановке инвестиций в Россию

Владелец KFC и Pizza Hut заявил о приостановке инвестиционной деятельности в России

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Компания Yum! Brands, которой принадлежат сети ресторанов KFC и Pizza Hut объявила о приостановке инвестиционной деятельности на территории России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление компании.

Это означает, что будут приостановлены все работы по открытию новых заведений сетей на территории России.

Компания связывает это решение с событиями на Украине, также там заявили о возможности введения дополнительных мер.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Макдональдс» объявила о закрытии всех заведений сети на время проходящей на Украине спецоперации по демилитаризации.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Роман Кирьянов
Обсудить
Последние новости
Путин подписал «антикризисный пакет» мер по поддержке граждан и бизнеса
Европейская организация по ядерным исследованиям приостановила участие России
WADA призвало продолжить проверять россиян на допинг
СКР возбудил дело после пропажи троих школьников в Смоленске
Фотография женщины у советской плиты вызвала споры в сети
Владелец KFC и Pizza Hut объявил о приостановке инвестиций в Россию
Аналитик рассказал о последствиях ухода Shell и BP из России
Цены на бензин в США преодолели исторический максимум
Опубликованы кадры разбившегося в Ленобласти самолета
Байден объявит о новых санкциях против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.