KFC начал закрывать рестораны в России

Владелец KFC объявил о приостановке работы 70 ресторанов быстрого питания в России

Американская корпорация Yum! Brands объявила о временном прекращении работы 70 ресторанов KFC в России. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании.

Также объявлено о скором завершении работы над прекращением всех операций ресторанов Pizza Hut в России. Для этого Yum! Brands ведет переговоры со своим главным франчайзи. Работа остальных более чем тысячи ресторанов KFC в стране под вопросом, поскольку они развиваются через франшизы.

В компании указали, что перенаправят всю прибыль от операций в России на гуманитарные цели. Накануне, 8 марта, Yum! Brands объявила, что приостанавливает все инвестиции и развитие ресторанов в стране.

Ранее такое же решение приняла сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс». За несколько дней остановят работу все 850 торговых точек, в которых работают 62 тысячи сотрудников. В компании пообещали сохранить им зарплату, однако на какой срок и в каком объеме, не указано.

Остановила работу в России и сеть кофеен Starbucks. При этом ставится на паузу вся деятельность в России, в том числе отгрузка любой продукции. Кроме того, сегодня о завершении продаж пива под своим брендом в России рассказали в компании Heiniken.