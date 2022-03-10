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Володин нашел замену «Макдоналдсу» в России

Спикер Госдумы Володин предложил открыть заведения «У дяди Вани» на месте «Макдоналдса»

Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин нашел замену «Макдоналдсу» в России. Он предложил открыть на месте объявившей о закрытии в России сети быстрого питания заведения «У дяди Вани». Его слова приводятся в Telegram-канале Ura.ru.

Председатель Госдумы напомнил, что «Макдоналдс» работал на 100-процентном российском сырье.

«Ну и хорошо, закрывайтесь, но только завтра там должен быть не "Макдоналдс", а "У дяди Вани". Рабочие места должны быть сохранены, а цены снижены», — сказал Володин.

Накануне заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев передал привет «Макдоналдсу» после закрытия ресторанов.

Замглавы Совбеза указал, что Россия справится с западными санкциями и закрытием иностранных предприятий.

Ранее сообщалось, что все рестораны «Макдоналдс» в России закроются 14 марта.

Отмечалось, что сеть приостановит работу в России на неопределенный срок, доставка из ресторанов также будет недоступна.

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Анна Щербакова
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