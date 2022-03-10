Замглавы Совбеза России Медведев передал привет «Макдоналдсу» после закрытия ресторанов

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев прокомментировал «великий исход иностранных компаний» с российского рынка и передал привет «Макдоналдсу», временно закрывшему все свои рестораны в стране. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

Политик указал, что Россия справится с западными санкциями и закрытием иностранных предприятий. «Ведь котлеты и булки, причем отличного качества, мы производить и сами умеем. Этим, кстати, могли бы заняться бизнесмены, которые оказались под санкциями», — отметил он.

По словам Медведева, вернуться в Россию иностранным компаниям будет непросто. «Пример — 2014 год, когда усилиями Запада тоже была устроена паника на пустом месте и введены санкции. Однако за прошедшее время нашей стране, ответив на эти действия симметричными ограничениями, удалось обеспечить продовольственную безопасность, решить целый ряд вопросов в сфере импортозамещения», — напомнил он.

Замглавы Совбеза добавил, что решение иностранного бизнеса уйти из России связано с политикой. «Вашингтон и пляшущий под его дудку Брюссель никак не могут угомониться, придумывая все новые и новые дурацкие запреты, поскольку по-настоящему ответить России не могут», — написал Медведев, подчеркнув, что Москва ответит жестко и принципиально.

В среду, 9 марта, уход «Макдоналдса» и Сoca-Cola прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров. «Наконец отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня», — заявил он и указал, что доминирование американского «разрушающего организм пойла и полуфабрикатов» уходит в прошлое.

8 марта сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила о временном закрытии всех 850 ресторанов в России из-за спецоперации на Украине. Гендиректор компании Крис Кемпчински подчеркнул, что сотрудники продолжат получать зарплату в этот период, однако не уточнил, на протяжении какого времени и в каком размере.