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Кадыров обрадовался уходу «Макдоналдс» и Сoca-Cola из России

Кадыров назвал новости об уходе «Макдоналдс» и Сoca-Cola из России позитивными
Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров. Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал радостными сообщения об уходе «Макдоналдс» и Сoca-Cola из России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Послушайте, а ведь с каждым днем новости все лучше и позитивнее! Наконец, отечественные производители вздохнут свободно. Они так долго и с нетерпением ждали этого дня», — заявил Кадыров.

По его словам, доминирование американского «разрушающего организм пойла и полуфабрикатов» уходит в прошлое. Кадыров напомнил, что всегда выступал за правильное питание. «Без этой газировки и фастфудов будет намного лучше и, главное, полезнее. Теперь наших товаров будет больше на прилавках, откроется больше возможностей для российского бизнеса, а прибыль останется в стране», — отметил он.

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Кадыров также заявил, что западные страны рассчитывают обрушить экономику России и оставить страну голодной, но им это не под силу. «Мы не только себя, но и весь мир прокормить сможем, если понадобится. Вы только там, на Западе, не забудьте очередь занять, когда совсем туго будет, а мы поможем», — пообещал глава Чечни.

Ранее сеть ресторанов быстрого питания «Макдоналдс» объявила о временном закрытии всех 850 ресторанов в России из-за спецоперации на Украине. Гендиректор компании Крис Кемпчински подчеркнул, что сотрудники продолжат получать зарплату в этот период, однако не уточнил, на протяжении какого времени и в каком размере. Американская компания The Coca-Cola Company, продукция которой в России выпускается под брендами Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua и другими, заявила о приостановке деловой активности. Американская PepsiCo поддержала это решение и объявила о прекращении рекламной и инвестиционной деятельности, а также продажи напитков на территории России.

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Варвара Кошечкина
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