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PepsiCo прекратит продажу и рекламу напитков в России

Компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Компания PepsiCo прекратит рекламную деятельность и продажу напитков в России из-за событий на Украине. Об этом в среду, 9 марта, сообщает Reuters.

Так, будет приостановлена продажа Pepsi, 7Up, Mirinda и других напитков.

Однако компания продолжит производить товары первой необходимости: молочные продукты и детское питание. Это решение поможет поддерживать 20 тысяч российских сотрудников и 40 тысяч сельскохозяйственных рабочих в цепочке поставок, отмечается в заявлении.

Ранее деятельность в России приостановила американская компания The Coca-Cola Company (Coca-Cola, Fanta, Sprite, «Добрый», «Моя семья», Bonaqua). Перед этим аналогичное решение приняла американская корпорация Procter & Gamble. В компании отметили, что оставят на российском направлении только «продукты базовой гигиены». При этом не поясняется, какие бренды уйдут из страны.

Марина Совина
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