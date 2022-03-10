Власти Москвы выделят деньги на создание аналога «Макдоналдс»

Москва выделит 500 млн рублей на льготное кредитование для создания сети быстрого питания

Власти Москвы выделят 500 миллионов рублей на льготное целевое кредитование для создания аналога «Макдоналдс», пишет «Интерфакс» со ссылкой на слова мэра столицы Сергея Собянина. По его мнению, российские сети быстрого питания могут заместить 250 ресторанов «Макдоналдс» всего за год.

«Переговорили с целым рядом предприятий, которые работают в этой отрасли, и видим, что в течение полугода, максимум, года всю эту сеть можно спокойно заместить нашими отечественными предприятиями. Тем более, что сами продукты питания поставляются на 99 процентов российскими поставщиками. Более того, мы попросим вновь открывающиеся предприятия максимально задействовать тот кадровый потенциал, который работает в том же "Макдоналдс"», — заявил мэр Москвы в ходе встречи с руководителями предприятий торговли и услуг.

В своем заявлении об уходе из России «Макдоналдс» сообщил, что в сети ресторанов работали 62 тысячи россиян. Собянин напомнил, что столице сейчас работают 12 тысяч предприятий общественного питания, и эта обширная сеть была создана за последние 5-8 лет. По словам мэра, В Москве будет поступать точно так же со всеми другими предприятиями, которые решат приостановить работу на российской рынке.

О том, что все 850 ресторанов в России будут закрыты, «Макдоналдс» сообщил 8 марта. По заявлению главного исполнительного директора корпорации Криса Кемпчински, сеть приостановит деятельность из-за событий вокруг Украины. Рестораны закроются с 14 марта на неопределенный срок. Вместе с тем компания подчеркнула, что продолжит платить зарплату всем своим сотрудникам в России.