Иран вынудил США заменить MQ-9

Пентагон начал изучать возможность покупки доступной замены беспилотнику MQ-9 Reaper

Пентагон начал изучать возможность покупки доступной замены беспилотнику MQ-9 Reaper, поскольку десятки таких дорогостоящих дронов были сбиты в ходе конфликта с Ираном. Об этом пишет Defense News.

В настоящее время Военно-воздушные силы (ВВС) США располагают примерно 135 дронами MQ-9 Reaper стоимостью около 30 миллионов долларов каждый. Издание отмечает, что в случае с Ираном, располагающим менее совершенной противовоздушной обороной (ПВО), чем Китай или Россия, американская сторона потеряла недопустимо большое число таких дронов.

Вместо MQ-9 Reaper военное ведомство предлагает начать закупки дронов, которые будут созданы согласно требованиям программы Massed Modular Aircraft (MMA) — небольшим и недорогим дронам, способным благодаря своей массовости и без оглядки на возможные потери прорвать ПВО противника.

В мае журнал Aviation Week заметил, что ВВС США планируют заменить MQ-9 Reaper на более простой беспилотный летательный аппарат.

В апреле журнал The National Interest заметил, что стоимость потерянных в ходе операции США против Ирана Epic Fury («Эпическая ярость») разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper превышает цену уничтоженного на земле «летающего радара» E-3 Sentry.