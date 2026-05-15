04:04, 15 мая 2026

ВВС США заменят MQ-9 Reaper на более простой и массовый БПЛА

Иван Потапов
Фото: Ricardo Arduengo / Reuters

Военно-воздушные силы (ВВС) США планируют заменить MQ-9 Reaper на более простой беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Об этом сообщает Aviation Week.

Требования к новому БПЛА предполагают использование новых технологий производства, которые бы обеспечили массовый выпуск беспилотников по более низкой цене, чем MQ-9 Reaper, что позволит «закупать его в больших количествах и более свободно использовать в условиях боевых действий».

По сравнению с MQ-9 Reaper, новый БПЛА будет иметь, как замечает TWZ, более низкую живучесть, что демонстрирует отказ от качества в пользу количества. Как заявил на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Сената США генерал-майор Кристофер Ниеми, новый беспилотник будет проще и дешевле производить «в больших количествах». Офицер добавил, что теперь военное ведомство считает возможным создание нового БПЛА, который будет «более гибким» и сможет опираться на принцип открытой архитектуры.

Как уверяет Aviation Week, в настоящее время американская сторона располагает более 130 беспилотниками MQ-9 Reaper.

В апреле The National Interest заметил, что стоимость потерянных в ходе операции Epic Fury («Эпическая ярость») американских разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper превышает цену уничтоженного на земле «летающего радара» E-3 Sentry.

