15:17, 20 апреля 2026Наука и техника

В США оценили потери «Жнецов» в ходе «Эпической ярости»

TNI: Стоимость сбитых Ираном дронов США MQ-9 Reaper — 720 миллионов долларов
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Eva Marie Uzcategui / Reuters

Стоимость потерянных в ходе операции Epic Fury («Эпическая ярость») американских разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper («Жнец») превышает цену уничтоженного на земле «летающего радара» E-3 Sentry. Потери беспилотников оценили в публикации The National Interest (TNI).

«Операция Epic Fury привела к чрезвычайно большим потерям беспилотных летательных аппаратов. Особенно пострадали MQ-9 Reaper, некогда гордость американского флота беспилотников: с начала конфликта на Ближнем Востоке было сбито по меньшей мере 24 дрона», — говорится в материале.

Общая стоимость сбитых «Жнецов» составляет примерно 720 миллионов долларов. Это дороже всей авиатехники, которую Вашингтон потерял в ходе операции по спасению членов экипажа сбитого Ираном истребителя F-15E.

Материалы по теме:
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды». Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
«Ракеты из металлолома» и американские «Шахеды».Какое оружие Иран, Израиль и США применяют в ходе конфликта
3 марта 2026
«А у нас есть» Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
«А у нас есть»Россия первой в мире создала гиперзвуковые ракеты. На что они способны?
5 октября 2022

В мае 2025 года издание Business Insider писало, что эпоха больших беспилотников MQ-9 подходит к концу, поскольку их могут сбивать даже устаревшие системы противовоздушной обороны. В частности, над Йеменом уничтожили минимум 15 «Жнецов».

    «Троянский конь России». На выборах в Болгарии победил генерал НАТО. Что об этом известно и почему его испугались на Украине?

    Автомобилистов предупредили о новой мошеннической схеме

    Раскрыта судьба изнасиловавшего 17-летнего парня на отдыхе в Европе туриста

    Анна Семенович раскритиковала молодых содержанок

    В Эстонии отреагировали на слова Зеленского про «подготовку» России к войне с Прибалтикой

    Россиянин принуждал школьницу к развратным действиям

    Российская туристка описала землетрясение в Японии фразой «вешалки от одежды шатаются»

    Женщин отдали под суд за выпрашивание денег у бойцов СВО

    В Москве пошел снег

    Десятки россиян лишились рейса из Вьетнама и потеряли деньги по вине авиакомпании

    Все новости
