В США оценили потери «Жнецов» в ходе «Эпической ярости»

TNI: Стоимость сбитых Ираном дронов США MQ-9 Reaper — 720 миллионов долларов

Стоимость потерянных в ходе операции Epic Fury («Эпическая ярость») американских разведывательно-ударных дронов MQ-9 Reaper («Жнец») превышает цену уничтоженного на земле «летающего радара» E-3 Sentry. Потери беспилотников оценили в публикации The National Interest (TNI).

«Операция Epic Fury привела к чрезвычайно большим потерям беспилотных летательных аппаратов. Особенно пострадали MQ-9 Reaper, некогда гордость американского флота беспилотников: с начала конфликта на Ближнем Востоке было сбито по меньшей мере 24 дрона», — говорится в материале.

Общая стоимость сбитых «Жнецов» составляет примерно 720 миллионов долларов. Это дороже всей авиатехники, которую Вашингтон потерял в ходе операции по спасению членов экипажа сбитого Ираном истребителя F-15E.

В мае 2025 года издание Business Insider писало, что эпоха больших беспилотников MQ-9 подходит к концу, поскольку их могут сбивать даже устаревшие системы противовоздушной обороны. В частности, над Йеменом уничтожили минимум 15 «Жнецов».