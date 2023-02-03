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02:16, 3 февраля 2023Экономика

Раскрыты подробности о продаже бизнеса Danone в России

«Ъ»: Danone может продать часть активов в России с возможностью выкупа

Фото: Christian Hartmann / Reuters

Французская продовольственная компания Danone включила опцион обратного выкупа в контракт по передаче контроля в российском бизнесе над молочными продуктами и растительными напитками. Инвесторам предложили от 75 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к сделке источники.

Собеседники «Ъ» раскрыли подробности о продаже бизнеса Danone в России и допустили, что компания может продать часть активов с возможностью выкупа. Отмечается, что предприятие намерено оставить долю и место в совете директоров российского отделения после сделки. В Danone подчеркнули, что не комментируют эту тему.

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По словам источников, в сделку войдут только российские марки компании, включая «Простоквашино», «Растишку» и «Тему». Предполагается, что первый этап отбора потенциальных покупателей завершился. Среди них есть ряд инвестиционных фондов, чьи названия не раскрываются.

Danone объявила об уходе из России 14 октября. В компании уступили контроль над бизнесом и заявили, что считают его лучшим для обеспечения долгосрочной непрерывной работы для своих сотрудников, потребителей и партнеров.

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Марина Совина
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