Раскрыты подробности о продаже бизнеса Danone в России

«Ъ»: Danone может продать часть активов в России с возможностью выкупа

Французская продовольственная компания Danone включила опцион обратного выкупа в контракт по передаче контроля в российском бизнесе над молочными продуктами и растительными напитками. Инвесторам предложили от 75 процентов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на близкие к сделке источники.

Собеседники «Ъ» раскрыли подробности о продаже бизнеса Danone в России и допустили, что компания может продать часть активов с возможностью выкупа. Отмечается, что предприятие намерено оставить долю и место в совете директоров российского отделения после сделки. В Danone подчеркнули, что не комментируют эту тему.

По словам источников, в сделку войдут только российские марки компании, включая «Простоквашино», «Растишку» и «Тему». Предполагается, что первый этап отбора потенциальных покупателей завершился. Среди них есть ряд инвестиционных фондов, чьи названия не раскрываются.

Danone объявила об уходе из России 14 октября. В компании уступили контроль над бизнесом и заявили, что считают его лучшим для обеспечения долгосрочной непрерывной работы для своих сотрудников, потребителей и партнеров.