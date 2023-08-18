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16:56, 18 августа 2023Экономика

Российскую «дочку» Danone переименуют

РИА Новости: «дочка» Danone в России сменит название на «Эйч энд Эн» в сентябре

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российскую «дочку» французской Danone в сентябре переименуют — новым названием станет «Эйч энд Эн», пишет РИА Новости со ссылкой на письмо компании контрагентам.

«Настоящим сообщаем вам о предстоящем в период с 18 по 24 сентября 2023 года изменении наименования юридического лица Группы компаний Danone в России, а именно AO "Данон Россия". (...) Новое наименование (...) Акционерное общество "Эйч энд Эн"», — указано в сообщении.

В середине июля указом президента России Владимира Путина иностранные доли в ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» и акции АО «Данон Россия» были переданы во временное управление Росимуществу. Позже «Данон Россия» возглавил племянник главы Чечни Рамзана Кадырова Якуб Закриев, который в настоящее время занимает пост заместителя председателя правительства Чечни и министра сельского хозяйства республики.

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Путин подчеркивал, что передача во временное управление иностранных активов — «не отъем собственности» и Россия настроена дружелюбно к зарубежным компаниям, которые хотят работать в стране.

В середине октября 2022 года французская Danone объявила о планах передать контроль над производством молочных и растительных продуктов в стране, но во время поиска покупателя пообещала работать в штатном режиме.

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    Софья Ермакова
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