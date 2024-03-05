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16:37, 5 марта 2024Экономика

«Балтика» подала в суд на Carlsberg

«Балтика» обратилась в суд для взыскания 4 млрд рублей долга с Carlsberg

Фото: Salivanchuk Semen / Shutterstock / Fotodom

Российская компания «Балтика» подала в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области иск о взыскании долга с датской Carlsberg в размере 4,41 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на картотеку арбитражных дел пишет «Коммерсантъ».

Заявление от второй по величине пивоваренной компании страны поступило в суд еще 21 декабря. Первоначально предварительное заседание должно было пройти 14 февраля, однако позже его перенесли на 10 апреля.

Компания обратилась в суд с иском о задолженности по соглашению от 10 сентября 2021 года. Из общей суммы 4,09 миллиарда приходятся на основной долг, остальное — проценты за пользование займом с 21 августа по 21 сентября и с 22 сентября по 20 декабря 2023 года.

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Также агентство Reuters сообщило, что подразделение Carlsberg в Казахстане подало апелляцию в российский суд. 24 января Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал недействительной сделку о передаче исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика» компании Karlsberg Kazakhstan. Таким образом, Carlsberg лишился права на использование брендов «Балтики» не только в Казахстане, но и в Узбекистане, Кыргызстане, Украине, Таджикистане, Монголии и Туркменистане.

В октябре 2023 года Carlsberg объявил о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» и запретил ей продавать пиво принадлежащих группе брендов. Полный запрет на реализацию должен был вступить в силу с 1 апреля 2024 года.

«Балтика» через суд решила сохранить за собой торговые марки, и в декабре решение было вынесено в пользу российской компании. «Балтика», как и прежде, может легально использовать бренды пива Tuborg, Holsten, Kronenbourg и другие.

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