Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
07:37, 24 января 2024Экономика

Суд вынес вердикт по делу о передаче бренда «Балтики» структуре Carlsberg

Суд в РФ признал недействительной передачу бренда «Балтики» структуре Carlsberg

Фото: Pogiba Aleksandra / Globallookpress.com

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес вердикт по поводу передачи исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика», структуре Carlsberg в СНГ — компании Karlsberg Kazakhstan. Российский суд признал подобную сделку недействительной, сообщает газета «Ведомости».

Таким образом суд удовлетворил иск «Пивоваренной компании Балтика» к ТТО «Карлсберг Казахстан». При мотивировочная часть решения суда пока не опубликована. В «Балтике», Carlsberg и Karlsberg Kazakhstan к настоящему времени не прокомментировали судебный вердикт.

Соглашение о передаче Karlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на интеллектуальную собственность было заключено с российской пивоваренной компанией 19 июля 2023 года. При этом документ был подписан без участия президента Таймураза Боллоева, которого назначили на эту должность за два дня до этого. Сделка подразумевала перевод прав на товарный знак «Балтика» разным компаниям холдинга Carlsberg, включая и казахстанскую фирму, говорится в материалах дела.

Ранее стало известно о намерении «Балтики» оспорить в суде отказ датского концерна Carlsberg от лицензии на выпуск пива на территории РФ. Кроме того, в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти отмечалось, что руководство российской пивоваренной компаний собирается продолжить борьбу за сохранение прав на бренды Carlsberg и Grimbergen и оспорить односторонний отказ Carlsberg Breweries A/S от лицензии на флагманскую марку группы

Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      «Ваша совесть многое стерпит». Лавров колко ответил Западу на обвинения России из-за СВО

      Минобороны заявило об перехвате четырех беспилотников над Орловской областью

      Суд вынес вердикт по делу о передаче бренда «Балтики» структуре Carlsberg

      Россиянин раскрыл способы заработка соотечественников во Вьетнаме

      Дочь Джуда Лоу показала фото с секс-игрушкой

      В Черном море нашли и обезвредили мину ВСУ

      Раскрыты заставляющие пенис выглядеть больше трюки порноактеров

      В Германии подняли вопрос о случаях порчи и кражи флагов Украины

      В небе над Орлом уничтожили украинские беспилотники

      В России создали вездеходы для мобильных боевых групп «Сарацин»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше