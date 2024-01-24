Суд вынес вердикт по делу о передаче бренда «Балтики» структуре Carlsberg

Суд в РФ признал недействительной передачу бренда «Балтики» структуре Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области вынес вердикт по поводу передачи исключительной лицензии на интеллектуальную собственность, относящуюся к продукции и бренду «Балтика», структуре Carlsberg в СНГ — компании Karlsberg Kazakhstan. Российский суд признал подобную сделку недействительной, сообщает газета «Ведомости».

Таким образом суд удовлетворил иск «Пивоваренной компании Балтика» к ТТО «Карлсберг Казахстан». При мотивировочная часть решения суда пока не опубликована. В «Балтике», Carlsberg и Karlsberg Kazakhstan к настоящему времени не прокомментировали судебный вердикт.

Соглашение о передаче Karlsberg Kazakhstan исключительной лицензии на интеллектуальную собственность было заключено с российской пивоваренной компанией 19 июля 2023 года. При этом документ был подписан без участия президента Таймураза Боллоева, которого назначили на эту должность за два дня до этого. Сделка подразумевала перевод прав на товарный знак «Балтика» разным компаниям холдинга Carlsberg, включая и казахстанскую фирму, говорится в материалах дела.

Ранее стало известно о намерении «Балтики» оспорить в суде отказ датского концерна Carlsberg от лицензии на выпуск пива на территории РФ. Кроме того, в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти отмечалось, что руководство российской пивоваренной компаний собирается продолжить борьбу за сохранение прав на бренды Carlsberg и Grimbergen и оспорить односторонний отказ Carlsberg Breweries A/S от лицензии на флагманскую марку группы