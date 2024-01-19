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07:48, 19 января 2024Экономика

«Балтика» продолжит борьбу за сохранение прав на марку Carlsberg

«Балтика» хочет оспорить в суде отказ Carlsberg от лицензии на выпуск пива в РФ

Фото: Unsplash

Российская пивоваренная компания «Балтика» хочет продолжить борьбу за сохранение прав на бренды Carlsberg и Grimbergen и оспорить односторонний отказ Carlsberg Breweries A/S от лицензии на флагманскую марку группы, которая выпускала пиво в России до весны 2022 года. Иск опубликован в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Уточняется, что ранее по заявлению «Балтики» суд запретил Роспатенту прекращать права использования этих товарных знаков по соответствующим лицензионным договорам. В итоге лицензия на бренд Carlsberg у российской компании действует до конца 2027 года, на Grimbergen — до конца 2030 года.

Как отмечает «Ъ», «Балтика» является частью Carlsberg Group, однако после указа президента России Владимира Путина с июля 2023 года доли находятся во временном управлении Росимущества. Источник издания полагает, что новый иск «Балтики» может быть ответом на возможную передачу брендов компании структурам Carlsberg в других странах.

Совладелец SWAM Group и пивоварни Gletcher Игорь Хавский отметил, что в случае одобрения иска у российской компании не возникнет технических проблем для возобновления производства пива Carlsberg, так как все составляющие сосредоточены в РФ. Кроме того, эта марка раньше обеспечивала «Балтике» высокие продажи и может помочь нарастить производство.

Ранее Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал денежные средства, принадлежащие бывшему президенту пивоваренной компании «Балтика» Денису Шерстенникову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Под обеспечительным мерами находятся 200 тысяч долларов и 100 тысяч евро, что эквивалентно 27 миллионам рублей.

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      Александра Синицына
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