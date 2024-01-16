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17:05, 16 января 2024Силовые структуры

У бывшего главы российской пивоваренной компании арестовали 27 миллионов рублей

Суд арестовал $200 тыс. и €100 тыс., принадлежащие экс-президенту «Балтики»

Фото: Илья Выдревич / ТАСС

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал денежные средства, принадлежащие бывшему президенту пивоваренной компании «Балтика» Денису Шерстенникову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Под обеспечительным мерами находятся 200 тысяч долларов и 100 тысяч евро, что эквивалентно по нынешнему курсу 27 миллионам рублей. Также суд наложил арест на автомобили Škoda Kodiaq и Volvo XC 60, владельцем которых является Шерстенников. Ему был продлен срок ареста до 29 марта.

Шерстенников и бывший вице-президент пивоваренной компании Антон Рогачевский были задержаны по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в ноябре 2023 года. Им вменили защиту интересов ушедшей из России датской корпорации Carlsberg Group, владевшей брендом.

Согласно данным следствия, руководители компании замешаны в афере на сумму почти 300 миллионов рублей. Они с другими неустановленными участниками обманным путем приобрели в пользу компаний «Carlsberg Казахстан» и «Виста Би Уай Ко» право интеллектуальной собственности на период с 2023 по 2042 год, принадлежащее «Балтике». Оно позволяло организации отправлять собственную продукцию на экспорт.

При этом аренду последней марки — Žatecký Gus — подозреваемые специально оформили задним числом, чтобы сделка прошла до указа о передаче компании под госуправление.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в «Балтике» перешли во временное управление России.

Датская Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023 года концерн нашел покупателя на «Балтику», о чем сообщил без упоминания второго участника сделки и точных сроков ее завершения.

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      Любовь Ширижик
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