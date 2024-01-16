Бывшего главу российской пивоваренной компании оставили под стражей

Суд продлил арест экс-президенту компании «Балтика» по делу о мошенничестве

Выборгский районный суд Петербурга продлил срок ареста бывшему президенту пивоваренной компании «Балтика» Денису Шерстенникову, обвиняемому в особо крупном мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Решение принято по ходатайству следователя, который указал, что подсудимый может скрыться в случае освобождения. У Шерстенникова, по словам следователя, имеются устойчивые деловые связи за пределами России, а до ареста он трудоустраивался в иностранную компанию «Карлсберг», в интересах которой им было совершено преступление. В итоге суд оставил экс-топ-менеджера под стражей до 29 марта.

Шерстенников и бывший вице-президент пивоваренной компании Антон Рогачевский были задержаны по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере в ноябре 2023 года. Им вменили защиту интересов ушедшей из России датской корпорации Carlsberg Group, владевшей брендом.

Согласно данным следствия, руководители компании замешаны в афере на сумму почти 300 миллионов рублей. Они с другими неустановленными участниками обманным путем приобрели в пользу компаний «Carlsberg Казахстан» и «Виста Би Уай Ко» право интеллектуальной собственности на период с 2023 по 2042 годы, принадлежащее «Балтике». Оно позволяло организации отправлять собственную продукцию на экспорт, за пределы страны.

При этом аренду последней марки — Žatecký Gus — подозреваемые специально оформили задним числом, чтобы сделка прошла до указа о передаче компании под госуправление.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в «Балтике» перешли во временное управление России.

Датская Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023 года концерн нашел покупателя на «Балтику», о чем сообщил без упоминания второго участника сделки и точных сроков ее завершения.