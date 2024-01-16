Бывшего топ-менеджера российской пивоваренной компании освободили из СИЗО

Суд отпустил под домашний арест экс-вице-президента «Балтики» Рогачевского

Выборгский районный суд Петербурга изменил меру пресечения бывшему вице-президенту пивоваренной компании «Балтика» Антону Рогачевскому, обвиняемому в мошенничестве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

О смягчении меры пресечения просили представители компании, чтобы экс-топ-менеджер мог консультировать руководство предприятия по текущей деятельности. Суд освободил Рогачевского из СИЗО и отправил под домашний арест до 1 марта. Он полностью признал вину.

Между тем бывшего президента «Балтики» Дениса Шерстенникова оставили под стражей до 29 марта. У него, по словам следователя, имеются устойчивые деловые связи за пределами России, а до ареста он трудоустраивался в иностранную компанию «Карлсберг», в интересах которой им было совершено преступление.

Шерстенникова и Рогачевского задержали по делу о мошенничестве в особо крупном размере в ноябре 2023 года. Им вменили защиту интересов ушедшей из России датской корпорации Carlsberg Group, владевшей брендом.

Согласно данным следствия, руководители компании замешаны в афере на сумму почти 300 миллионов рублей. Они с другими неустановленными участниками обманным путем приобрели в пользу компаний «Carlsberg Казахстан» и «Виста Би Уай Ко» право интеллектуальной собственности на период с 2023 по 2042 годы, принадлежащее «Балтике». Оно позволяло организации отправлять собственную продукцию за пределы страны.

При этом аренду последней марки — Žatecký Gus — подозреваемые специально оформили задним числом, чтобы сделка прошла до указа о передаче компании под госуправление.

В июле 2023 года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в «Балтике» перешли во временное управление России.

Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023 года концерн нашел покупателя на «Балтику», о чем сообщил без упоминания второго участника сделки и точных сроков ее завершения.