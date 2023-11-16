Задержаны два топ-менеджера «Балтики». Какую аферу они провернули с ушедшей из России Carlsberg?

Задержаны топ-менеджеры «Балтики» Шерстенников и Рогачевский за мошенничество

Два топ-менеджера российской пивоваренной компании «Балтика» задержаны в Санкт-Петербурге в рамках уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Их заподозрили в защите интересов ушедшей из России датской корпорации Carlsberg Group, владевшей брендом.

Согласно данным следствия, руководители компании замешаны в афере на сумму почти 300 миллионов рублей. Их обвиняют по части 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере»).

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Дело связано с передачей прав на исконные бренды пива Carlsberg

Фигурантами дела стали бывший президент «Балтики» Денис Шерстенников и вице-президент Антон Рогачевский. Предполагается, что они передали связанным с датской пивоваренной компанией фирмам права на аренду российских брендов пивоваренного завода на 40 лет.

По информации силовых структур, оба фигуранта вместе с другими неустановленными участниками обманным путем приобрели в пользу компаний «Carlsberg Казахстан» и «Виста Би Уай Ко» право интеллектуальной собственности на период с 2023 по 2042 годы, принадлежащее «Балтике». Оно позволяло организации отправлять собственную продукцию на экспорт, за пределы страны.

При этом аренду последней марки — Žatecký Gus — подозреваемые специально оформили задним числом, чтобы сделка прошла до указа о передаче компании под госуправление

Следствие просит суд арестовать Шерстенникова и Рогачевского.

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

«Балтика» ранее перешла во временное управление России

В июле текущего года президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных владельцев в «Балтике» перешли во временное управление России.

В соответствии с указом, доли в ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» были переданы Росимуществу. Указ вступил в силу со дня его официального опубликования.

Датская Carlsberg Group объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на «Балтику», о чем сообщил без упоминания второго участника сделки и точных сроков ее завершения.

Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Carlsberg обвинила Россию в краже «Балтики»

Датчане заявили о намерении оспорить передачу своих активов и бизнеса в России под госуправление. Организация расторгла лицензионные соглашения для своих брендов в стране, которые позволяли «Балтике» производить и продавать продукцию.

Кроме того, зарубежная компания пригрозила России международным судом — там предложили России урегулировать спор по «Балтике» в течение полугода, начиная от 13 октября.

Спор идет сразу по трем международным соглашениям: российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 годов соответственно, а также советский договор с ФРГ от 1989 года. Компания предложила решить вопрос путем переговоров.