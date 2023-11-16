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09:22, 16 ноября 2023Силовые структуры

Двух топ-менеджеров «Балтики» задержали за передачу прав на бренды Carlsberg

Два топ-менеджера «Балтики» передали права на бренды Carlsberg и были задержаны

Фото: Петр Ковалев / ТАСС

В Санкт-Петербурге двух топ-менеджеров компании задержали по подозрению в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива компании. Об этом в четверг, 16 ноября, сообщает издание «Фонтанка».

По данным издания, руководители передали связанным с датской пивоваренной компанией фирмам права на аренду российских брендов пивоваренного завода на 40 лет. Это произошло еще до перехода «Балтики» под временное управление Росимущества. Примечательно, что аренду последней марки — Žatecký Gus — специально оформили задним числом, чтобы сделка прошла до указа о передаче компании под госуправление.

Руководителям компании грозит уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

16 октября сообщалось, что в Петербурге глава жилищного агентства получила 8 лет за взятку в 14 миллионов рублей

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      Владимир Седов
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