Глава жилищного агентства отделалась условным сроком за многомиллионную взятку

В Петербурге глава жилищного агентства получила 8 лет за взятку в 14 млн рублей

Суд Санкт-Петербурга приговорил бывшую главу жилищного агентства Колпинского района Марию Орлову к восьми годам условно за получение крупной взятки от подрядной компании. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов города.

В отношении осужденной было возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 («Получение взятки в особо крупном размере») УК РФ. На заседании она полностью признала вину и раскаялась в содеянном.

По информации следствия, задержанная вместе с заместителем главы Колпино Алексеем Жуковым создали преступную схему для получения денег от подрядной организации. За оговоренные суммы они пообещали представителям компании сохранение договора на оказание услуг с жилищно-коммунальным сервисом, а также заключение подобных контрактов в дальнейшем и беспроблемное подписание актов выполненных работ.

Всего за период с июля 2018 по август 2020 года соучастники получили взяток на сумму более 28 миллионов рублей, почти 14 из которых оказались в распоряжении Орловой.

Ранее сообщалось, что в Челябинске сотрудники ФСБ задержали заместителя руководителя ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подозреваемого в получении взятки за помощь в заключении государственных контрактов.