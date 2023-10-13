ФСБ задержала за взятку ответственного за обеспечение работы судей чиновника

ФСБ Челябинска поймала на взятке чиновника, обеспечивающего работу мировых судей

В Челябинске сотрудники ФСБ задержали заместителя руководителя ГКУ «Центр обслуживания мировых судей Челябинской области», подозреваемого в получении взятки за помощь в заключении государственных контрактов. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по пункту «п» части 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ. Суд отправил его под арест до 12 декабря.

По данным источника, задержанный, занимая должность главного инженера и заместителя руководителя, получил деньги от коммерческой компании, которая осуществляла ремонт судебных помещений. За оговоренную сумму подозреваемый помогал фирме с заключением госконтрактов, а также приемкой уже выполненных работ. На данный момент следователи выясняют, о какой именно организации и сумме взятки идет речь.

В региональном управлении ФСБ от комментариев «Ленте.ру» отказались.

Ранее суд в Белореченске Краснодарского края приговорил к трем годам и трем месяцам бывшего полицейского, виновного в получении взяток за покровительство и девяти эпизодах превышения должностных полномочий.