Бывший начальник отдела российской полиции попал в колонию за покровительство

В Белореченске экс-начальник отдела полиции получил 3 года колонии за взятки

Суд в Белореченске Краснодарского края приговорил к трех годам и трем месяцам бывшего полицейского, виновного в получении взяток за покровительство и девяти эпизодах превышения должностных полномочий. Об этом «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России по региону.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии общего режима. Кроме того, виновный обязан выплатить штраф в размере более одного миллиона рублей и не сможет занимать должности представителя власти сроком на три года.

По данным следствия, подсудимый, занимая должность начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Белореченского района, с 2020 по 2021 год получил взятки в размере 70 тысяч рублей. За указанные денежные средства бывший полицейский сообщал учредителю местного предприятия по добыче полезных ископаемых о возможных проверках и рейдовых мероприятиях со стороны органов.