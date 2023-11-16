СК попросил суд арестовать бывших руководителей «Балтики»

Следствие просит арестовать бывших руководителей компании «Балтика»

Следствие просит суд арестовать президента и вице-президента пивоваренной компании «Балтика» Дениса Шерстенникова и Антона Рогачевского, подозреваемых в мошенничестве почти на 300 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Бывших руководителей фирмы обвиняют по части 4 статьи 159 («Мошенничество, совершенное организованной группой или в особо крупном размере») УК РФ. С ходатайством о заключении их под стражу в Выборгский районный суд обратился Следственный комитет (СК).

По информации следствия, фигуранты вместе с другими неустановленными участниками обманным путем приобрели на период с 2023 по 2042 годы в пользу компаний «Карлсберг Казахстан» и «Виста БиУай Ко» право интеллектуальной собственности, принадлежащее «Балтике». Оно позволяло последней отправлять на экспорт собственную продукцию за пределы РФ. Сумма ущерба компании и государству в лице временного управляющего — Росимущества — от действий фигурантов составила больше 295 миллионов рублей.

О задержании двух топ-менеджеров «Балтики» стало известно в четверг, 16 ноября. Бывших руководителей заподозрили в передаче Carlsberg прав на исконные бренды пива компании.