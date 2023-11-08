Carlsberg пригрозила России международным судом из-за «Балтики»

Carlsberg грозит России международным судом из-за ситуации с «Балтикой»

Датская пивоваренная корпорация Carlsberg Group предложила России урегулировать спор по «Балтике» в течение полугода от 13 октября, в противном случае компания угрожает передать дело в международный третейский суд. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

В середине октября группа направила в российские органы власти, в том числе Минфин и Минэкономразвития, официальные уведомления о споре сразу по трем международным соглашениям: российские договоры о поощрении и взаимной защите капиталовложений с Данией и Швецией от 1993 и 1995 годов соответственно, а также советский договор с ФРГ от 1989 года. Тогда же компания предложила решить вопрос путем переговоров.

Претензии Carlsberg заключаются в том, что передача ее активов в России во временное управление Росимущества, по мнению компании, была незаконной. Кроме того, группа нашла покупателя на бизнес и рассчитывала получить от сделки более 70 миллиардов рублей (даже после обязательного дисконта в 50 процентов), но продажа сорвалась, и денег компания не получила.

Корпорация объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года и нашла покупателя на бизнес в июне 2023-го — по словам источников, им должна была стать группа «Арнест», которая позже приобрела активы Heineken в России. Однако в июле по указу президента Владимира Путина иностранные доли компании «Балтика» были переданы под управление государства.

Carlsberg заявила о потере контроля над управлением и деятельностью пивоваренных заводов и признала, что смена руководства была произведена без ведома или одобрения компании. В конце октября руководство Carlsberg обвинило Россию в краже ее бизнеса и сообщило о разрыве всех связей со своим российским бизнесом, а также об отказе от сделки с российским правительством.