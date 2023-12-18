Суд разрешил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg

Арбитражный суд оставил за «Балтикой» право использовать бренды пива Carlsberg

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Балтики» к Carlsberg — теперь российская компания может, как и прежде, легально использовать бренды пива Tuborg, Holsten, Kronenbourg и другие, передает «Интерфакс».

В октябре Carlsberg решила расторгнуть лицензионные соглашения с «Балтикой» на использование своих брендов в ответ на передачу российских активов в управление Росимущества. Датская компания заверяла, что «Балтика» может пользоваться оставшимися запасами и материалами Carlsberg до 1 апреля 2024 года.

Carlsberg объявила уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на свой бизнес, им стала компания «Балтика». При этом точных сроков завершения продажи активов в стране в датской корпорации тогда не обозначили. На этом фоне в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев в «Балтике» во временное управление Росимущества.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной национализации пивоваренной компании «Балтика» подлежит тщательному рассмотрению. До этого глава «Балтики» Таймураз Боллоев обратился с соответствующим предложением к главе Росимущества Вадиму Яковенко. В письме президента пивоваренной компании, в частности, утверждалось, что в настоящее время национализация концерна является «единственным выходом из сложившейся ситуации».