Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
19:33, 18 декабря 2023Экономика

Суд разрешил «Балтике» использовать бренды пива Carlsberg

Арбитражный суд оставил за «Балтикой» право использовать бренды пива Carlsberg

Фото: Unsplash

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск «Балтики» к Carlsberg — теперь российская компания может, как и прежде, легально использовать бренды пива Tuborg, Holsten, Kronenbourg и другие, передает «Интерфакс».

В октябре Carlsberg решила расторгнуть лицензионные соглашения с «Балтикой» на использование своих брендов в ответ на передачу российских активов в управление Росимущества. Датская компания заверяла, что «Балтика» может пользоваться оставшимися запасами и материалами Carlsberg до 1 апреля 2024 года.

Carlsberg объявила уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на свой бизнес, им стала компания «Балтика». При этом точных сроков завершения продажи активов в стране в датской корпорации тогда не обозначили. На этом фоне в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев в «Балтике» во временное управление Росимущества.

В декабре пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о возможной национализации пивоваренной компании «Балтика» подлежит тщательному рассмотрению. До этого глава «Балтики» Таймураз Боллоев обратился с соответствующим предложением к главе Росимущества Вадиму Яковенко. В письме президента пивоваренной компании, в частности, утверждалось, что в настоящее время национализация концерна является «единственным выходом из сложившейся ситуации».

Что думаешь? Оцени!
      Мария Грушко
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Путин упростил получение паспорта России для граждан трех стран

      «АвтоВАЗ» договорился о производстве Lada в Эфиопии

      Папарацци запечатлели 42-летнюю Адриану Лиму без макияжа

      Песня Юрия Шатунова стала трендом у иностранцев

      Российского судью проверят после случайного ранения друга на охоте

      Известный российский комик рассказал о депрессии

      Турист притворился жертвой ограбления в попытке скрыть измену и сбежал из страны

      Россиян призвали снимать на видео фейерверки во дворах

      Стало известно об интересе турецкого клуба к игроку ЦСКА

      Названо время появления людей в Северной Америке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости