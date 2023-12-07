В Кремле оценили возможность национализации «Балтики»

Песков: вопрос о национализации «Балтики» подлежит тщательному рассмотрению

Вопрос о возможной национализации пивоваренной компании «Балтика» подлежит тщательному рассмотрению. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова приводит ТАСС.

Как уточнил Песков, прорабатывать вопрос о возможной национализации «Балтики» должны «главным образом в правительстве». По его словам, каждый конкретный случай представляется «уникальным», а подобные вопросы должны тщательным образом обсуждаться перед принятием окончательного решения на высшем уровне.

Ранее глава «Балтики» Таймураз Боллоев обратился с соответствующим предложением к главе Росимущества Вадиму Яковенко. В письме президента пивоваренной компании, в частности, утверждалось, что в настоящее время национализация концерна является «единственным выходом из сложившейся ситуации».

Боллоев тогда уточнял, что его компания оказалась в затруднительном положении после того, как в датской Carlsberg Group (CG) не приняли предложения российской стороны об условиях возможной сделки после перехода «Балтики» во временное управление Росимущества. При этом балансовую стоимость активов компании ее глава оценил в 17 миллиардов рублей. Дополнительные затраты понадобятся для обновления технологического оборудования и программного обеспечения, сообщалось в письме.

CG объявила уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на свой российский бизнес — компанию «Балтика». При этом точных сроков завершения продажи активов в стране в датской корпорации тогда не обозначили. На этом фоне в середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев в «Балтике» во временное управление Росимущества.

В ответ на эту меру в CG объявили о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» и запретили российской компании продавать пиво принадлежащих группе брендов. Кроме того, глава датской корпорации Джейкоб Аруп-Андерсен обвинил власти РФ в краже активов группы. В свою очередь, исполнительный директор Carlsberg Кеес т'Харт заявил о намерении компании оспорить передачу ее активов под российское госуправление.