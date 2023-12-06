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07:29, 6 декабря 2023Экономика

Стало известно о предложении главы «Балтики» национализировать компанию

«Ведомости»: глава «Балтики» Боллоев предложил национализировать компанию

Фото: Semen Likhodeev / Globallookpress.com

Президент «Балтики» Таймураз Боллоев обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко с предложением национализировать пивоваренную компанию. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на соответствующее письмо главы компании.

В своем письме Боллоев назвал национализацию компании «единственным выходом из сложившейся ситуации». Это обусловлено тем, что в датской Carlsberg Group (CG) не приняли предложения российской стороны об условиях возможной сделки после перехода «Балтики» во временное управление Росимущества.

Балансовую стоимость основных средств компании Боллоев оценил в 17 миллиардов рублей. При этом в предприятии необходимо будет обновить технологические оборудование и программное обеспечение из-за недостаточных вложений датской корпорации в развитие производственных площадок в России.

Кроме того, Боллоев упрекнул датский концерн в «политике планомерного снижения выпуска продукции» бренда «Балтики». На этом фоне с учетом одностороннего расторжения лицензионного соглашения Carlsberg, компания может столкнуться со снижением объемных и доходных показателей до 50 процентов. По мнению главы «Балтики», решить нынешние проблемы без национализации и поддержки со стороны государства будет трудно.

Датская корпорация объявила об уходе с российского рынка в марте 2022 года. В июне 2023-го концерн нашел покупателя на свой российский бизнес — компанию «Балтика», однако не обозначил точных сроков завершения продажи активов в стране.

В середине июля президент России Владимир Путин подписал указ о передаче долей иностранных владельцев в пивоваренной компании «Балтика» во временное управление российских властей. Новым владельцем активов стало Росимущество. В ответ на эту меру в начале октября в CG объявили о расторжении лицензионных соглашений с «Балтикой» и запретили российской компании продавать пиво принадлежащих группе брендов.

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      Анатолий Акулов
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