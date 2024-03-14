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00:42, 14 марта 2024Экономика

Путин отменил национализацию Danone. Что означает прекращение российского госуправления над иностранными активами?

Путин отменил передачу активов Danone в России под управление Росимущества

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Президент России Владимир Путин отменил национализацию активов Danone и их передачу под российское госуправление.

Указ главы государства вносит изменения в документ от 2023 года, когда акции АО «Данон Россия», принадлежащие компаниям Produits Laitiers Frais Est Europe и «Данон Трейд» были переданы во временное управление Росимуществу. Эти пункты признаны утратившими силу.

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Иностранные доли компании были переданы в управление Росимущества в июле 2023 года

Иностранные доли в АО «Данон Россия» и ООО «Пивоваренная компания "Балтика"» были переданы во временное управление Росимуществу указом президента России Владимира Путина в середине июля. Позже генеральным директором «Данон Россия» был назначен Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики.

Передача контроля стала неожиданностью для западных владельцев, они заявили, что ведут расследование ситуации, и заверили, что обесценение активов не повлияет на капитал. Компания также заявила, что остается законным владельцем предприятий в России даже после того, как правительство страны взяло под контроль ее бизнес.

Владимир Путин в свою очередь заявлял, что передача во временное управление иностранных активов — «не отъем собственности». По его словам, Россия настроена дружелюбно к зарубежным компаниям, которые хотят продолжать работать в стране.

В августе стало известно о решении переименовать российскую «дочку» французской Danone в «Эйч энд Эн». В сентябре она сменила название и начала использовать новый логотип, который появился на письме фирмы контрагентам. В нем используется англоязычная версия обновленного названия — Heаlth & Nutrition (H&N).

В феврале текущего года газета Financial Times сообщила, что руководство Danone, собирается продать активы молочной компании «Вамин Татарстан». Она была согласна выплатить 17,7 миллиарда рублей (191,5 миллиона долларов) за получение контроля над российским бизнесом Danone.

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Эксперты считают, что покупатель на активы французской компании найден

Юрист Андрей Астафуров в комментарии «Известиям» отметил, что введение временного управление в компании фактически означает блокировку актива, поскольку ограничивает собственника в корпоративных правах.

По его словам, в случае с Danone российские власти пошли на подобный шаг, чтобы сохранить бизнес зарубежной компании, поскольку иностранный владелец мог, например, распустить предприятие.

Сейчас произошел обратный процесс, зарубежный собственник теперь может распоряжаться своим активом.

Судя по всему, уже есть непубличная договоренность о продаже российского бизнеса Danone. Тем более в прессе уже называли возможного претендента на этот актив. Это татарский производитель сыров и масла «Вамин»

Андрей Астафуровюрист

Аналогичного мнения придерживается генеральный директор «Союзмолока» Артем Белов. Еще один источник «Известий» на рынке назвал отмену внешнего управления в Danone позитивным сигналом, поскольку теперь будет сложно спекулировать на теме национализации предприятия.

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      Марина Совина
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