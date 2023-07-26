Danone спишет 200 миллионов евро из-за судьбы российских активов

Французская молочная компания Danone спишет российские активы на €200 млн до конца года

Французский производитель молочных продуктов Danone в июле деконсолидирует свои предприятия молочных и растительных продуктов питания в России, из-за чего с баланса компании до конца года спишется 200 миллионов евро. Об этом компания сообщает в финансовом отчете за первое полугодие.

Неденежный эффект с учетом валютных курсов Danone оценила примерно 500 миллионов евро. В отчете подчеркивается, что такое обесценение не повлияет на капитал компании.

За первую половину 2023 года производитель нарастил выручку на 6,3 процента, до 13,33 миллиарда евро, сопоставимые продажи увеличились на 8,4 процента.

Danone также заявила в отчете, что остается законным владельцем предприятий в России даже после того, как правительство страны взяло под контроль ее бизнес. «Danone продолжит расследование ситуации, чтобы понять последствия от решений российских властей на текущую операционную деятельность Danone в России, ровно как и на ситуацию по процессу продажи», — уточнила компания.

Российский бизнес Danone насчитывает 12 заводов и около 8000 сотрудников.

Гендиректором переданных под временное управление Росимущества «Данон Россия» и «Данон Трейд» был назначен зампред правительства и министр сельского хозяйства Чечни Якуб Закриев. По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, Закриев является его племянником.