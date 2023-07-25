Главой ключевой «дочки» Danone в России назначили зампреда правительства Чечни

«СПАРК-Интерфакс»: зампред правительства Чечни Закриев возглавил «Данон Трейд» в России

Новым генеральным директором ООО «Данон Трейд» — ключевой дочерней компании французской корпорации Danone в России — стал Якуб Закриев, заместитель председателя правительства Чечни, министр сельского хозяйства республики. Соответствующая информация появилась в базе «СПАРК-Интерфакс».

Министр вступил в должность главы «дочки» Danone 24 июля. Неделей ранее, 18 июля, он также был назначен гендиректором АО «Данон Россия». 16 июля компания, управляющая российским бизнесом французского производителя, была передана под контроль Росимущества.

Якуб Закриев в 2013 году пришел на пост замглавы администрации главы и правительства Чечни, затем был управляющим делами главы и правительства республики, первым заместителем министра финансов региона, главой секретариата главы республики. С 2018 по 2020 годы возглавлял Грозный, после вернулся в правительство республики. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале называл Закриева своим племянником и высоко оценивал его успехи в работе.

Danone объявила о намерении уйти с российского рынка в октябре 2022 года. Инвесторам предложили выкупить от 75 процентов бизнеса при условии возможности обратного выкупа актива.